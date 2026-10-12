✕
इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक
Kamesh-dwivedi
Oct 12, 2026
Oct 12, 2026
Kamesh-dwivedi
नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है. इस मौके हम आपको उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनमें नवरात्री त्योहार की झलक दिखी है. जानिए उन फिल्मों के नाम.
हम दिल दे चुके सनम
रईस
गोलियों की रासलीला राम-लीला
लवयात्री
सत्यप्रेम की कथा
Read More
एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के किरदार
16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज
इंफ्लुएंसर श्रीलक्ष्मी अरैकल क्यों करती हैं मर्दों से नफरत?
इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक