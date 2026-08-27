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बॉलीवुड के मशहूर भाई-बहन की जोड़ियां

Kamesh-dwivedi
Aug 27, 2026
Aug 27, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई भाई बहन हैं, जिनका सिनेमाई दुनिया में काफी नाम है. इस लिस्ट में कुछ ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने तो कई सालों तक इंडस्ट्री पर किया राज.

सनी -बॉबी और ईशा देओल

सलमान-अरबाज और सोहेल खान

आयुष्मान और अपारशक्ति खुराना

फरहान और जोया अख्तर

सलमान-अरबाज और सोहेल खान

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