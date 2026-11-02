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उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर
Shristi-s
Nov 02, 2026
Nov 02, 2026
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उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर
सायरा बानो और दिलीप कुमार- सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी साल 1966 में शादी हुई. दोनों के बीच करीब 22 साल की उम्र का अंतर था.
किशोर कुमार और लीना चंदावरकर- किशोर कुमार और लीना चंदावरकर ने साल 1980 में शादी की थी. दोनों के बीच 21 साल का अंतर था.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी- धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की थी. धर्मेंद्र उम्र में हेमा मालिनी से करीब 13 साल बड़े थे.
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया- राजेश खन्ना ने साल 1973 में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की थी. दोनों के बीच करीब 15 साल का अंतर था.
कबीर बेदी और परवीन दोसांझ- अभिनेता कबीर बेदी ने साल 2016 में परवीन दोसांझ से शादी की थी. दोनों के बीच करीब 29 साल का उम्र का अंतर है.
किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी- किरण जुनेजा ने मशहूर फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी से साल 1986 में शादी की थी. दोनों के बीच करीब 12 साल का उम्र का अंतर है.
संजय दत्त और मान्यता दत्त- संजय दत्त और मान्यता दत्त ने साल 2008 में शादी की थी. संजय दत्त मान्यता से करीब 19 साल बड़े हैं.
मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर- मिलिंद सोमन ने साल 2018 में अंकिता कोंवर से शादी की थी. दोनों के बीच करीब 26 साल का उम्र का अंतर है.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत- शाहिद और मीरा ने 2015 में एक छोटे से समारोह में शादी की. दोनों के बीच 14 साल का अंतर है.
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