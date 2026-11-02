उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

किरण जुनेजा और रमेश सिप्पी- किरण जुनेजा ने मशहूर फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी से साल 1986 में शादी की थी. दोनों के बीच करीब 12 साल का उम्र का अंतर है.