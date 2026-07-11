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इन एक्टर्स ने अयोध्या में ली प्रॉपर्टी
Kamesh-dwivedi
Jul 11, 2026
Jul 11, 2026
Kamesh-dwivedi
जानिए किन एक्टर्स ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदी.
अमिताभ बच्चन ने जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सरयू परियोजना में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था.
इस बात का खुलासा अभिनंदन लोढ़ा ने हाल ही में किया, जो 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के संस्थापक और मुख्य प्रबंधक हैं.
अभिनंदन लोढ़ा ने उन्हें बताया कि इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये होगी. उन्होंने आगे कहा कि अगले ही दिन अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपये की पूरी राशि उनके पास भेज दी.
रियल एस्टेट कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) ने इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन अमिताभ बच्चन को 35 करोड़ रुपये में बेची.
नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाने से पहले, रणबीर कपूर ने 'द सरयू' में लगभग 3.31 करोड़ रुपये में 2,134 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के अलावा और भी कई बड़े स्टार्स ने अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है.
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