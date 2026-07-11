इन एक्टर्स ने अयोध्या में ली प्रॉपर्टी

अभिनंदन लोढ़ा ने उन्हें बताया कि इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये होगी. उन्होंने आगे कहा कि अगले ही दिन अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपये की पूरी राशि उनके पास भेज दी.