बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

रियल एस्टेट रिसर्च फर्म Zapkey.com के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया कि अमिताभ बच्चन ने मुंबई में अपने मशहूर घर 'जलसा' के पास स्थित 2 संपत्तियों के ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिए है