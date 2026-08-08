बिना एक्टिंग, छप्परफाड़ कमाई कर रहे बॉलीवुड के सितारे!

अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अपना जुहु स्थित कमर्शियल स्पेस 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' 90 लाख रुपये में रेंट पर दिया है.
रियल एस्टेट रिसर्च फर्म Zapkey.com के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया कि अमिताभ बच्चन ने मुंबई में अपने मशहूर घर 'जलसा' के पास स्थित 2 संपत्तियों के ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिए है
सलमान खान ने अपनी सेंटाक्रूज स्थित एक बिग रिटेल शॉप स्पेस को लगभग 90 लाख रुपये के किराए पर दिया हुआ है
करण जौहर ने अपने अंधेरी स्थित 2 कमर्शियल ऑफिस स्पेस को किराए पर देकर करीब 23 लाख रुपये से अधिक कमाई कर रहे हैं
शाहिद कपूर और मीरा कपूर ने भी अपना अंधेरी वेस्ट स्थित एक कमर्शियल ऑफिस करीब 20 लाख रुपये में रेंट किया है
इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी शामिल है जिनके नाम से अंधेरी वेस्ट स्थित कमर्शियल ऑफिस स्पेस 7 लाख रुपये के मासिक किराए पर है
काजोल ने भी गोरेगांव वेस्ट स्थित अपना एक कमर्शियल शॉप स्पेस एचडीएफसी बैंक को 6.9 लाख रुपये के मंथली रेंट पर दिया है