✕
बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं
Shristi-s
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
Shristi-s
बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं
बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियों का फिल्मी करियर ऐसा रहा है, जिसमें उन्होंने पिता के साथ और बाद में उनके बेटे के साथ पर्दे पर रोमांस किया है.
ऐसे में चलिए विस्तार से उन अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ फिल्मों में काम किया.
हेमा मालिनी- हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ सपनो का सौदागर में काम किया. इसके बाद वह उनके बेटे रणधीर कपूर के साथ फिल्म हाथ की सफाई में नजर आईं.
डिंपल कपाड़िया- डिंपल कपाड़िया ने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया, तो उनकी बेटे सनी देओल के साथ भी उनकी जोड़ी काबिलीयत तारीफ रही.
अमृता सिंह- अमृता सिंह ने फिल्म बेताब के साथ सनी देओल के साथ डेब्यू किया था. इसके बाद वह सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ सच्चाई की ताकत में उनकी हीरोइन के तौर पर नजर आईं.
श्रीदेवी- श्रीदेवी और सनी देओल की जोड़ी चालबाज, नगीना जैसी फिल्मों में काफी बेहतरीन नजर आई. वहीं एक्ट्रेस ने सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ भी नाका बंदी में बतौर उनकी हीरोइन के तौर पर काम किया.
जया प्रदा- जया प्रदा का नाम भी शामिल है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फरिश्ते और शहजादे जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं सनी के साथ भी उनकी जोड़ी फिल्म वीरता में देखने को मिली.
माधुरी दीक्षित- माधुरी दीक्षिण ने विनोद खन्ना के साथ दयावान और महासंग्राम जैसी फिल्मों में रोमांस किया है. बाद में वह उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ मोहब्बत में नजर आईं.
रानी मुखर्जी- रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में शानदार अभिनय किया. वहीं दूसरी तरफ उनकी जोड़ी अभिषेक बच्चन के साथ भी सुपरहिट रही.
Read More
बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं
भुनी अदरक खाने के फायदे
डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों किया मना?
शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज