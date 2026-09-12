बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

श्रीदेवी- श्रीदेवी और सनी देओल की जोड़ी चालबाज, नगीना जैसी फिल्मों में काफी बेहतरीन नजर आई. वहीं एक्ट्रेस ने सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ भी नाका बंदी में बतौर उनकी हीरोइन के तौर पर काम किया.