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बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम
Kamesh-dwivedi
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जानिए उन हसीनाओं के नाम.
आलिया भट्ट- 'आरआरआर'
रवीना टंडन- 'KGF: चैप्टर 2'
वामिका गब्बी- 'गोधा'
विद्या बालन
मृणाल ठाकुर- 'सीता रामम'
अदिति राव हैदरी- 'कातरु वेलियिदाई'
जान्हवी कपूर- पेद्दी
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बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम
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