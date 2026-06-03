Inkhabar Hindi News

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

Kamesh-dwivedi
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जानिए उन हसीनाओं के नाम.

आलिया भट्ट- 'आरआरआर' 

रवीना टंडन- 'KGF: चैप्टर 2'

वामिका गब्बी- 'गोधा'

विद्या बालन 

मृणाल ठाकुर- 'सीता रामम'

अदिति राव हैदरी- 'कातरु वेलियिदाई'

जान्हवी कपूर- पेद्दी

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