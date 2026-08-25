शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने वाली एक्ट्रेसेस

काजोल- काजोल ने अजय देवगन से शादी के बाद कई फिल्मों में अदाकारी की, साथ ही उन्होंने रोमांटिक सीन का भी परहेज नहीं किया. फना के साथ और कई फिल्मों में ऑनस्क्रीन रोमांस किया है.