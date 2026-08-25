शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने वाली एक्ट्रेसेस
Shristi-s
Aug 25, 2026
Aug 25, 2026
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शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने वाली एक्ट्रेसेस
बॉलीवुड में लंबे समय से शादी और महिला कलाकारों के करियर के लेकर अलग-अलग नजरिया देखने को मिला है.
कियारा आडवाणी की शादी के बाद यश की Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups में रोमांटिक सीन काफी चर्चा में रहा.
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, जिन्होंने 2023 में सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की, उन लेटेस्ट नामों में से हैं जिन्होंने शादी के बाद स्क्रीन पर ऑनस्क्रीन रोमांस सीन किए हैं.
ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि कियारा आडवाणी के अलावा और कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस ने शादी के बाद ऑनस्क्रीन रोमांस किया है.
काजोल- काजोल ने अजय देवगन से शादी के बाद कई फिल्मों में अदाकारी की, साथ ही उन्होंने रोमांटिक सीन का भी परहेज नहीं किया. फना के साथ और कई फिल्मों में ऑनस्क्रीन रोमांस किया है.
विद्या बालन- विद्या बालन ने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनका भी उन्होंने ऑनस्क्रीन रोमांस से परहेज नहीं किया.
करीना कपूर खान- करीना ने 2012 में सैफ अली खान से शादी की. शादी के बाद उनकी फिल्मों में सत्याग्रह, की एंड का, उड़ता पंजाब, वीरे दी वेडिंग और लस्ट स्टोरीज़ 2 शामिल हैं.
प्रियंका चोपड़ा जोनास- शादी के बाद उनके प्रोजेक्ट्स में द व्हाइट टाइगर, द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स और इंटरनेशनल सीरीज़ सिटाडेल शामिल हैं, जहां उन्होंने फिजिकली डिमांडिंग और इमोशनली कॉम्प्लेक्स लीड रोल किया.
ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 2016 में आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक सीन किया था.