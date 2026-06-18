इन अभिनेत्रियों का फिल्मों में दिखा एक्शन अवतार

Kamesh-dwivedi

हाल ही में ‘अल्फा’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ का एक्शन अवतार देखने को मिला. इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक्शन करते देखा गया.