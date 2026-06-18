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इन अभिनेत्रियों का फिल्मों में दिखा एक्शन अवतार
Kamesh-dwivedi
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Kamesh-dwivedi
हाल ही में ‘अल्फा’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ का एक्शन अवतार देखने को मिला. इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक्शन करते देखा गया.
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प्रियंका चोपड़ा- 'द्रोणा'
रानी मुखर्जी- 'मर्दानी'
सोनाक्षी सिन्हा- 'अकीरा'
दीपिका पादुकोण- 'पठान'
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