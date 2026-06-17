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बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
Kamesh-dwivedi
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुईं, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. जानें उनके नाम.
नीना गुप्ता
श्रीदेवी
नेहा धूपिया
कोंकणा सेन शर्मा
नताशा स्टैनकोविक
महिमा चौधरी
सेलिना जेटली
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