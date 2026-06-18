बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन

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बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन
Shivangi-shukla
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Shivangi-shukla
भूमि पेडनेकर: उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'दम लगा के हैशा' में एक अधिक वजन वाली गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए लगभग 30 किलो वजन बढ़ाया था
विद्या बालन: उन्होंने फिल्म 'द डर्टी पिक्चर'में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता के आकर्षक अवतार में ढलने के लिए 12 किलो वजन बढ़ाया था
कृति सैनन: उन्होंने 2021 में रिलीज हुई फिल्म मिमीमें सरोगेट मां का किरदार निभाने के लिए सिर्फ दो महीनों में 15 किलो वजन बढ़ाया था
कंगना रनौत: उन्होंने फिल्म 'थलाइवी' में राजनेता जे . जयललिता का किरदार निभाने के लिए 6 से 20 किलोग्राम वजन बढ़ाया और साथ ही कृत्रिम अंगों के परीक्षण भी करवाए.
सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी: दोनों एक्ट्रेस ने कॉमेडी-ड्रामा 'डबल एक्सएल' में प्लस-साइज़ वाली सहेलियों की भूमिका को निभाने के लिए 15-20 किलो वजन बढ़ाया.
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