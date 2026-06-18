बॉलीवुड actresses, जिन्होंने फिल्मों के लिए बढ़ाया बेहिसाब वजन

कंगना रनौत: उन्होंने फिल्म 'थलाइवी' में राजनेता जे . जयललिता का किरदार निभाने के लिए 6 से 20 किलोग्राम वजन बढ़ाया और साथ ही कृत्रिम अंगों के परीक्षण भी करवाए.