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एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

Kamesh-dwivedi
Sep 21, 2026
Sep 21, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हाल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. अब वह दो बेटियों की मां बन चुकी हैं. जानिए उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जो 2 बेटियों की मां हैं.

डिंपल कपाडिया दो बेटियों की मां हैं. उनके नाम हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भी दो बेटियां हैं. उनकी बेटियों का नाम, ईशा देओल और अहाना देओल

अभिनेत्री श्रीदेवी की दो बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर.

अभिनेत्री तनुजा की दो बेटियां हैं, काजोल और तनीशा.

दोनों ही अभिनय जगत से जुड़ी हुई हैं.

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