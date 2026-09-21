एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हाल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. अब वह दो बेटियों की मां बन चुकी हैं. जानिए उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जो 2 बेटियों की मां हैं.