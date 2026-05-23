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एक्टर्स, जिन्होंने एक साथ कभी नहीं किया काम
Kamesh-dwivedi
May 23, 2026
May 23, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड में कई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां ऐसी हैं, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं, जबकि कुछ सितारे निजी मतभेदों या अन्य कारणों से एक-दूसरे के साथ काम करने से बचते नजर आते हैं.
आमिर खान और ऐश्वर्या राय
आमिर खान और श्रीदेवी
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी
दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ
दीपिका पादुकोण और सलमान खान
रणबीर कपूर और कंगना रनौत
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