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कौन हैं 5 सितारें, जो बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू
Sohail-rahman
Oct 04, 2026
Oct 04, 2026
Sohail-rahman
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा
राजेश खन्ना और मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन
ईशा मालवीय ‘तुम मेरे हो’ फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी.
अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.
अभिनेता रोहित रॉय और मानसी जोशी रॉय की बेटी कियारा बोस रॉय भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
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