\u0915\u0902\u0917\u0928\u093e \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092c\u094b\u0932\u094d\u0921 \u0932\u0941\u0915\u094d\u0938 \u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u0940\u0935\u093e\u0928\u093e \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0924\u094b \u091a\u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0939\u0949\u091f \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0915\u094d\u0938\u0940 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u0906\u0909\u091f\u092b\u093f\u091f\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902,