Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
पानी की कमी के ये 7 इशारे बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज, वरना हो सकती हैं खतरनाक बीमारियां!
इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि पानी की कमी होने पर शरीर कुछ इशारे जरुर देती है, जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.
तो आइए आज हम आपको 7 ऐसे इशारों के बारे में बताते हैं, जो पानी की कमी होने पर शरीर देती है.
बार-बार सिरदर्द होना शरीर में डिहाइड्रेशन का पहला संकेत हो सकता है.
सिरदर्द-
होंठों और त्वचा का सूखना बताता है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है.
होंठों का सूखना-
पेशाब का रंग गहरा होना या मात्रा कम होना डिहाइड्रेशन का साफ संकेत है.
पेशाब का रंग-
थकान और चक्कर आना शरीर में पानी की कमी से एनर्जी लेवल गिरने का नतीजा है.
चक्कर आना या थकान-
मुंह सूखना और सांसों में बदबू भी पानी की कमी से जुड़ी समस्या है.
सांसों में बदबू-
कब्ज और पाचन संबंधी दिक्कतें पानी की कमी से और बढ़ जाती हैं.
पाचन संबंधी दिक्कतें-
हार्ट बीट तेज होना शरीर के तनाव का संकेत है, जो डिहाइड्रेशन से जुड़ा हो सकता है.
दिल की धड़कन-
