✕
Oct 06, 2025
Anuradha-kashyap
जानें, Off-Shoulder और Deep-Neck के साथ कौन-सी ज्वेलरी सबसे बढ़िया है!
Off-shoulder ब्लाउज में शोल्डर और कॉलरबोन दिखते हैं, इसके लिए चोकर या छोटे स्टेटमेंट नेकलेस पहने.
Deep-neck ड्रेस में लंबी नेकलेस या लॉयलिंग चेन शानदार दिखती है, पेंडेंट वाली नेकलेस शोल्डर को डिफाइन करती है.
Boat-neck ब्लाउज के साथ छोटे या मीडियम चोकर नेकलेस अच्छे लगते हैं, स्टडी ईयररिंग्स से लुक बैलेंस रहता है और स्टाइलिश दिखाई देता है.
Strapless आउटफिट के साथ स्टेटमेंट चोकर या हार पहनें, बडे़ ईयररिंग्स लुक को ग्लैमरस बनाते हैं.
Halter-neck ड्रेस में लंबी नेकलेस नहीं पहननी चाहिए, इसके बजाय ब्रेसलेट और स्टडी ईयररिंग्स से लुक पूरा करें.
Sweetheart neckline में हार या छोटी चेन स्टाइलिश दिखती है, पेंडेंट की लंबाई कम रखें.
High-neck ब्लाउज में नेकलेस की जरूरत नहीं होती, इसके बजाय बड़े ईयररिंग्स या स्टेटमेंट झुमके पहनें .
Read More
जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और उनकी क्या कीमत है
Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर किसी को भाएंगे
इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक
जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके शहर में