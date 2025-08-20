खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

करेला स्वाद में कड़वा होता है और लोग इसे देखकर मुँह बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कितने स्वास्थ्य लाभ हैं?

आयुर्वेद के अनुसार, करेले का कड़वा स्वाद कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

रोज़ाना खाली पेट करेले का जूस पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। करेले में विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं।

रोज़ाना एक गिलास करेले का जूस पीने से आपकी त्वचा की सेहत बेहतर होती है। अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे और मुंहासे हैं, तो यह बहुत फायदेमंद है।

करेले का जूस वजन घटाने में भी मदद करता है। करेले के जूस में नींबू का रस मिलाकर पीने से अतिरिक्त चर्बी बर्न होगी और वजन कम होने लगेगा।

करेले का जूस आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है।

करेले के जूस का सेवन आपके लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।