Oct 14, 2025
Anshika-thakur
Bihar Elections 2025 जानें बिहार में कुल कितनी है मुस्लिमों की संख्या
आइए जानते हैं बिहार में कौनसे जिले में मुस्लिमों की कितनी संख्या है
बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 2.30 करोड़ जिसमें करीब 17.7% लोग मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं
अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले सीमांचल क्षेत्र के हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है
कटिहार बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 2024 की अनुमानित जनसंख्या 16.85 लाख मुस्लिम थे
पूर्णिया बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 2024 की अनुमानित जनसंख्या 15.49 लाख मुस्लिम थे
अररिया बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 2024 की अनुमानित जनसंख्या 14.90 लाख मुस्लिम थे
किशनगंज बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 2024 की अनुमानित जनसंख्या 14.18 लाख मुस्लिम थे
दरभंगा बिहार का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 2024 की अनुमानित जनसंख्या 10.88 लाख मुस्लिम थे
मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा होने के बावजूद, राजनीतिक हिस्सेदारी उनके मुताबिक नहीं है
