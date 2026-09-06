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बिग बॉस के सभी सीजन के विजेताओं की लिस्ट
Kamesh-dwivedi
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस के अब तक 19 सीजन आ चुके हैं. जानिए सभी सीजन के विजेताओं की लिस्ट.
बिग बॉस सीजन 1 विनर: राहुल रॉय
बिग बॉस सीजन 2 विनर: आशुतोष कौशिक
बिग बॉस सीजन 3 विनर: विंदु दारा सिंह
बिग बॉस सीजन 4 विनर: श्वेता तिवारी
बिग बॉस सीजन 5 विनर: जूही परमार
बिग बॉस सीजन 6 विनर: उर्वशी ढोलकिया
बिग बॉस सीजन 7 विनर: गौहर खान
बिग बॉस सीजन 8 विनर: गौतम गुलाटी
बिग बॉस सीजन 9 विनर: प्रिंस नरूला
बिग बॉस सीजन 10 विनर: मनवीर गुर्जर
बिग बॉस 11 विनर- शिल्पा शिंदे
बिग बॉस 12 विनर- दीपिका कक्कड़
बिग बॉस 13 विनर- सिद्धार्थ मल्होत्रा
बिग बॉस 14 विनर- रुबीना दिलैक
बिग बॉस 15 विनर- तेजस्वी प्रकाश
बिग बॉस 16 विनर- एमसी स्टैन
बिग बॉस 17 विनर- मुनव्वर फारूकी
बिग बॉस 18 विनर- करणवीर मेहरा
बिग बॉस 19 विनर- गौरव खन्ना
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