Inkhabar Hindi News

बिग बॉस के सभी सीजन के विजेताओं की लिस्ट

Kamesh-dwivedi
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Kamesh-dwivedi

बिग बॉस के अब तक 19 सीजन आ चुके हैं. जानिए सभी सीजन के विजेताओं की लिस्ट.

बिग बॉस सीजन 1 विनर: राहुल रॉय

बिग बॉस सीजन 2 विनर: आशुतोष कौशिक

बिग बॉस सीजन 3 विनर: विंदु दारा सिंह

बिग बॉस सीजन 4 विनर: श्वेता तिवारी

बिग बॉस सीजन 5 विनर: जूही परमार

बिग बॉस सीजन 6 विनर: उर्वशी ढोलकिया

बिग बॉस सीजन 7 विनर: गौहर खान

बिग बॉस सीजन 8 विनर: गौतम गुलाटी

बिग बॉस सीजन 9 विनर: प्रिंस नरूला

बिग बॉस सीजन 10 विनर: मनवीर गुर्जर

बिग बॉस 11 विनर- शिल्पा शिंदे

बिग बॉस 12 विनर- दीपिका कक्कड़

बिग बॉस 13 विनर- सिद्धार्थ मल्होत्रा

बिग बॉस 14 विनर- रुबीना दिलैक

बिग बॉस 15 विनर- तेजस्वी प्रकाश

बिग बॉस 16 विनर- एमसी स्टैन

बिग बॉस 17 विनर- मुनव्वर फारूकी

बिग बॉस 18 विनर- करणवीर मेहरा

बिग बॉस 19 विनर- गौरव खन्ना

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