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बिग बॉस के 5 सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स
Kamesh-dwivedi
Sep 17, 2026
Sep 17, 2026
Kamesh-dwivedi
इन दिनों बिग बॉस 20 चर्चा में चल रहा है. शो में कई प्रतियोगी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस के इतिहास के सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स के बारे में.
विक्की जैन- 130 करोड़ रुपये
द ग्रेट खली- 49 करोड़ रुपये
अरमान मलिक- 100-200 करोड़ रुपये
हिना खान- 52 करोड़ रुपये
करण कुंद्रा- 91 करोड़ रुपये
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