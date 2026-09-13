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बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स
Kamesh-dwivedi
Sep 13, 2026
Sep 13, 2026
Kamesh-dwivedi
आज हम आपको बिग बॉस के इतिहास उन प्रतियोगियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने शो के दौरान खूब झूठ बोले और बातें बढ़ा-चढ़ाकर बताई.
तान्या मित्तल- बिग बॉस 19
स्वामी ओम- बिग बॉस 10
प्रियंका जग्गा- बिग बॉस 10
अरहान खान- बिग बॉस सीजन 13
इमाम सिद्दीकी- बिग बॉस 6
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