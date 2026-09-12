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क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी से रिश्ता?
Shristi-s
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
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क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी से रिश्ता?
बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं रीति तिवारी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. वह भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बड़ी बेटी हैं.
लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पिता की वजह से नहीं है. रीति का कनेक्शन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के परिवार से भी जुड़ा बताया जाता है.
23 जून 2001 को मुंबई में जन्मी रीति ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की. वह सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि लिरिसिस्ट, कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं.
रीति तिवारी की मां का नाम रानी तिवारी है. मनोज तिवारी ने 1999 में रानी से शादी की थी. रानी को महेंद्र सिंह धोनी की मुंहबोली बहन बताया जाता है.
रानी तिवारी के भाई अरुण का महेंद्र सिंह धोनी के साथ पुराना दोस्ताना बताया जाता है. दोनों के बीच दोस्ती के साथ बिजनेस कनेक्शन भी रहा है.
इसी पारिवारिक और दोस्ती के रिश्ते की वजह से मनोज तिवारी और धोनी के बीच भी करीबी संबंध बताए जाते हैं. Indirectly दोनों जीजा साला हैं.
रानी तिवारी और धोनी के पुराने पारिवारिक रिश्ते की वजह से रीति तिवारी का भी क्रिकेटर से खास जुड़ाव रहा है. यही वजह है कि रीति धोनी को मामा कहती हैं.
रीति की मां रानी तिवारी का म्यूजिक से भी जुड़ाव रहा है. बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रानी के एक म्यूजिक वीडियो को लॉन्च किया था.
इससे दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे निजी और पेशेवर कनेक्शन की झलक मिलती है.
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