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बिग बॉस 20 में शामिल हुए ये कंटेस्टेंट्स
Kamesh-dwivedi
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस 20 के सभी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ चुकी है. जानिए उनके नाम.
मैरी कॉम
आम्रपाली दुबे
उदिति सिंह
अर्शिफा खान
अमन गांधी
काजी अहमद तौकीर
हर्ष मछारे
रिया अहीर
ईशा रिखी
आसिफ खान
रिति तिवारी
माही विज
कुल मिलाकर इस बार 17 कंटेस्टेंट हैं.
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