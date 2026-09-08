बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट

नंदिनी रॉय- नंदिनी रॉय जिन्हें नंदिनी दत्ता भी कहा जाता है, टीवी एक्ट्रेस हैं और बंगाली टेलीविजन पर काम कर चुकी हैं. सौरव गांगुली द्वारा होस्ट कर रहे बांग्ला बिग बॉस में वह भी अपनी छाप छोड़ने आईं है.