बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट

मोनामी घोषः बांग्ला इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और डांसर मोनामी घोष बिग बॉस बांग्ला 3 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. वह फिल्मों और टीवी दोनों में काम कर चुकी हैं और बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका लंबा अनुभव है.
सोहिनी पॉलः दिवंगत बंगाली अभिनेता तपस पॉल की बेटी सोहिनी पॉल ने 2009 की बंगाली फिल्म जैकपॉट से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं.
नंदिनी रॉय- नंदिनी रॉय जिन्हें नंदिनी दत्ता भी कहा जाता है, टीवी एक्ट्रेस हैं और बंगाली टेलीविजन पर काम कर चुकी हैं. सौरव गांगुली द्वारा होस्ट कर रहे बांग्ला बिग बॉस में वह भी अपनी छाप छोड़ने आईं है.
सृजला गुहा- सृजला गुहा को स्टार Jalsha के लोकप्रिय शो मोन फागुन से बड़ी पहचान मिली. शो में सीन बनर्जी के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई थी.
तनुश्री रॉय दास- तनुश्री रॉय दास एक एंटरप्रेन्योर हैं और ऑनलाइन साड़ी बिजनेस से जुड़ी हैं. ग्लैमर और बिजनेस बैकग्राउंड वाली तनुश्री अब बांग्ला बिग बॉस के घर में अपने गेम से पहचान बनान रही हैं.
जॉयिता चटर्जी- जॉयिता चटर्जी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के कारण उनकी सोशल मीडिया पर भी अच्छी मौजूदगी है.
एलेक्जेंड्रा टेलर- ब्रिटिश मूल की एक्ट्रेस और मॉडल एलेक्जेंड्रा टेलर बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं. वह बंगाली भाषा बोलती हैं और इसी वजह से उनकी बिग बॉस बांग्ला में एंट्री खास चर्चा में रही.
झिलम गुप्ता- झिलम गुप्ता सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपने कॉमेडी व सोशल-कमेंट्री कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. डिजिटल दुनिया में पहचान बनाने के बाद अब वह बिग बॉस बांग्ला के घर में नजर आ रही हैं.
सोनामोनी साहा- सोनामोनी साहा बंगाली टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं. 15वें कंटेस्टेंट के तौर पर उनकी एंट्री के बिग बॉस बांग्ला 3 में क्या रंग लाती है ये तो धीरे-धीरे ही पता चलेगा.