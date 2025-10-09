✕
Oct 09, 2025
Heena-khan
बिहार चुनाव में किस्मत आजमाएंगे ये भोजपुरी सितारे?
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है.
चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्रियों चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में लग गए हैं.
भोजपुरी पावरस्टार भी बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं
पवन सिंह
मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने हाल ही में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी. कहा जा रहा है वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं.
मैथिली ठाकुर
हाल ही में अक्षरा सिंह की चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं हैं. इन्होने भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी.
अक्षरा सिंह
खेसारी लाल यादव पिछले कई दिनों से चर्चाओं में हैं.जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि ये (RJD) के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं.
खेसारी लाल
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी भी चुनाव लड़ सकती है.
चंदा देवी
रितेश पांडे की बात करें तो वो पहले ही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं. इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे
रितेश पांडे
