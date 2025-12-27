✕
इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें लिस्ट
Heena-khan
Dec 27, 2025
Heena-khan
बॉलीवुड द्वारा कॉपी किए गए भोजपुरी गाने- और फिल्में ब्लॉकबस्टर बन गईं
दबंग का 'मुन्नी बदनाम हुई' 'लौंडा बदनाम हुआ' से प्रेरित था
जबकि दूल्हे राजा का एक हिट गाना' 'जब से सिपाही से भईले हवलदार, से प्रेरित था
अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल...' नथुनिया पे गोली मारे सइयां हमार' से आया था.
बॉलीवुड पर कई बार यह आरोप लगता रहा है कि उसने भोजपुरी लोकगीतों और हिट गानों की धुनें या आइडिया कॉपी किए हैं.
ऐसे कई बॉलीवुड गानें हैं जिन्होंने भोजपुरी गानों की धुनों को भी कॉपी किया है.
