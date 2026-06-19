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भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं
Sohail-rahman
Jun 19, 2026
Jun 19, 2026
Sohail-rahman
भोजपुरी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज है.
लेकिन फिल्मों से ज्यादा भोजपुरी के अभिनेत्रियों की चर्चा होती है.
मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और फेमस एक्ट्रेस हैं.
अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस हैं.
नम्रता एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ डांसर और मॉडल भी हैं.
आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
रानी चटर्जी को भोजपुरी सिनेमा की 'दबंग लेडी' कहा जाता है.
काजल राघवानी ने बहुत कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है.
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