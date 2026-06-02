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पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा
Sanskritij-jaipuria
Jun 02, 2026
Jun 02, 2026
Sanskritij-jaipuria
पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा
मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सूट में कुछ फोटोज शेयर की है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही हैं.
शेयर की गई फोटोज में मोनालिसा के एक्सप्रेशंस बेहद ही कमाल के हैं और वो कमाल पोज देती हुई नजर आ रही है.
एक्ट्रेस की ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और लोग काफी प्यार दे रहे हैं.
मोनालिसा की मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है और उनका अंदाज कमाल का है.
मोनालिसा की इन फोटोज पर काफी लाइक्स आ चुके हैं और अभी भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं.
मोनालिसा की हर फोटो देखने लायक है और ये ऐसी पहली फोटो नहीं है, उनकी हर फोटो में अलग ही जलवा होता है.
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