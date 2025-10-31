✕
Oct 31, 2025
Team-inkhabar
कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस
भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल और खराब डाइट की वजह से शरीर में कमजोरी आम समस्या बन गई है.
शरीर की यही कमजोरी मर्दाना ताकत की कमी भी बनती है, जिसकी वजह से सेक्स लाइफ बर्बाद होना शुरू हो जाती है. ऐसे में खान-पान में कुछ बदलाव आपकी मदद कर सकते हैं.
रात को सोने से पहले 1 चम्मच आंवला पाउडर इम्यूनिटी मजबूत करता है और शरीर में सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करता है. नतीजन सेक्स लाइफ शानदार हो सकती है.
आंवला पाउडर
कमजोर स्टैमिना को मजबूत बनाने में प्याज, अदरक और शहद का रस भी मदद कर सकता है. यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है.
प्याज, अदरक और शहद का रस
हर रात सोने से पहले 2 कलियां लहसुन खाना भी मर्दों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इससे इरेक्शन से लेकर स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
लहसुन
सेक्स लाइफ के लिए कच्ची भिंडी को सुपरफूड माना जाता है. यह स्टेमिना से लेकर स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने में मदद कर सकती है.
कच्ची भिंडी
सब्जियों की तरह ही कुछ फल भी हैं, जो सेक्स लाइफ के लिए फायदेमंद हैं. इसमें अनानास भी शामिल है. अनानास खाने से स्पर्म क्वालिटी और सेक्स इच्छा बढ़ सकती है.
अनानास
एवाकाडो को सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना गया है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन को बैलेंस रखने में मदद करते हैं.
एवाकाडो
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार
कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस
पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार करें फ्रेश चावल का आटा!
पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से संबंध, आखिर कौन थी वो शहजादी?