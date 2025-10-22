✕
Oct 22, 2025
Chhaya-sharma
किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को तिलक? ज्यादातर लोग करते है गलती
कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. साल 2025 में यह त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा
यह त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक होता है. इस दिन सभी बहने अपने भाइयों को तीलक करती है और गोला देती है
ज्यादातर बहनें अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से भाई का तिलक करती हैं. जो कि बिल्कुल गलत है. चलिए जानते हैं यहां भाई दूज पर भाई को किस उंगली से टीका करना चाहिए
अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से भगवान और गुरु को तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से होता है और इससे तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है
रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहारों पर भाई की विजय की कामना करते हुए बहनों को अपने भाई को हमेशा अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए.
अंगूठा वायु और अग्नि तत्व का प्रतिनिधि होता है. इसलिए रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन अंगूठे से भाई का तिलक करने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
हाथ की सभी उंगलियों में अंगूठा सबसे मजबूत होता है. जब कोई बहन अंगूठे से भाई का तिलक करती है, तो भाई के साहस और शक्ति में वृद्धि होती है.
सामाजिक रिश्तों में अंगूठे की भूमिका अहम मानी गई है. सफलता और सम्मान की कामना के लिए अंगूठे से ही तिलक करने की परंपरा होती है.
अंगूठे से तिलक करने की परंपरा इसलिए भी कायम है, क्योंकि इससे छोटे बच्चे और वृद्धजन भी आसानी से तिलक कर सकते हैं.
