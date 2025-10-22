किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को तिलक? ज्यादातर लोग करते है गलती

ज्यादातर बहनें अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से भाई का तिलक करती हैं. जो कि बिल्कुल गलत है. चलिए जानते हैं यहां भाई दूज पर भाई को किस उंगली से टीका करना चाहिए