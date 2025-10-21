✕
Oct 21, 2025
Chhaya-sharma
Bhai Dooj 2025 Latest Mehndi Design: हाथों में लगाएं ये खूबसूरत और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन
कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. जिसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है
साल 2025 में यह गोवर्धन पूजा का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन को मनाया जायेगा
यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. इस दिन बहने अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं गोला देती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं
बहनों के लिए यह त्योहार बेहद खास होता है, इस दिन बहनें सजती है और शगुन की मेहंदी भी हाथों में लगाती हैं. चलिए देखते हैं यहां 5 सबसे खूबसूरत और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन
हमेशा ट्रेंड में रहने वाला यह पीकॉक मेहंदी डिजाइन हाथों की खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है और बेहद सुंदर दिखता है.
अरेबिक मेहंदी डिजाइन भारतीय सिंपल मेहंदी डिजाइन से बेहद अलग होता है, ऐसे में आप कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये बेस्ट है.
ट्राइबल या ज्योमेट्रिक पैटर्न आजकल बहुत ट्रेंड में हैं. ये मेहंदी डिज़ाइन्स हाथों की खूबसूरती को ओर भी ज्यादा बड़ा देता है.
फुल हैंड मेहंदी नहीं लगाना चाहते, तो ये हाफ-हैंड डिज़ाइन बेस्ट है इसमें बेलें, दिल या पत्तियों जैसे पैटर्न हाथों को अट्रेक्टिव बनाता है
अगर आपको भरी हुई महेंदी नहीं पसंद तो आपके लिए ये छोटे फूलों और पत्तियों वाला मिनिमल डिज़ाइन परफेक्ट रहेगा.
