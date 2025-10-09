✕
Oct 09, 2025
Chhaya-sharma
Vastu Tips For Money: कहीं आप तो नहीं कर रहें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां, हो जायेंगे जल्द कंगले
वास्तु शास्त्र का जीवन में बेहद महत्व होता है, वास्तु का ध्यान रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, स्वास्थ्य और सुख-शांति बनी रहती है
वास्तु शास्त्र में कई सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से धन की लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती हैं और घर की तिजोरियां कभी खाली नहीं होता हैं
ऐसे में अगर आपके घर में कभी घर की तंगी है या फिर आप पर बेहद कर्जा हो गया हैं, तो आप यहां दिए गए वास्तु उपायों को फॉलो कर सकते हैं
वास्तु के अनुसार घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसे में घर में कबाड़ इकठ्ठा नहीं रखना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में जिस स्थान पर धन रखना हो उसे हमेशा साफ जरूर रखना चाहिए
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम और रसोई में नल से पानी टपकता है, तो इससे धन की हानि होती है, ऐसे में घर का नल तुरंत सही कराना चाहिए
झाड़ू को धार्मिक मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है. ऐसे में घर में झाड़ू कही भी ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए, जहां बार-बार उसे पैर लगे.
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी द्वार से माता लक्ष्मी घर में आती हैं
अगर आप इन आसान से वास्तु टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके घर धन की कोई कमी नहीं होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
