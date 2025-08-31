किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

आज हम आपको बता रहे हैं कि चाय पीने का सबसे सही समय कौन सा होता है।

चाय पीने का सबसे अच्छा समय सुबह नाश्ते के बाद 8 से 9 बजे के बीच का है।

सबसे पहले रोज़ाना का पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए।

उसके बाद चाय पीना चाहिए, क्योंकि चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए।

फिर सुबह के बाद आप शाम को 4 या 5 के बीच भी चाय पी सकते है।

