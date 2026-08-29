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पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?
Kunal-mishra
Aug 29, 2026
Aug 29, 2026
Kunal-mishra
पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?
तुलसी की चाय
पेट कम करने के लिए तुलसी की चाय पी सकते हैं.
पुदीने की चाय
ऐसे में पुदीने की चाय भी पी सकते हैं.
लौंग की चाय आप चाहें तो लौंग की चाय भी पी सकते हैं.
अदरक की चाय यह चाय मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, जिससे पेट कम होता है.
दालचीनी की चाय
पेट कम करने के लिए दालचीनी की चाय पी सकते हैं.
ग्रीन टी पेट कम करने के लिए ग्रीन टी भी पी सकते हैं.
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