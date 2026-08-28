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200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स
Kunal-mishra
Aug 28, 2026
Aug 28, 2026
Kunal-mishra
200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स
Samsung Galaxy S25 Ultra इस फोन में 200MP क्वाड कैमरा सेटअप (100x जूम) मिलता है.
Samsung Galaxy S24 Ultra इसका 200MP क्वाड कैमरा 100x जूम मिल जाता है.
Vivo X200 Pro Vivo X200 Pro में 200MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है.
Samsung Galaxy Z Fold7 इस फोन में 200MP ट्रिपल कैमरा मिल जाता है .
Samsung Galaxy S25 Edge
इस स्मार्टफोन में आपको 200MP डुअल कैमरा मिलता है.
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