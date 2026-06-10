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₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान!
Anshika-thakur
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Anshika-thakur
₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान!
तकनीक के इस दौर में भारत में चीजें तेजी से बदल रही हैं.
आज के समय में सफर के दौरान अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो कई काम आसानी से हो जाते हैं.
भारतीय बाजार में अब कम कीमत में भी शानदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन उपलब्ध हैं.
मार्केट में ऐसे कई फोन मौजूद हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपये से भी कम है.
Redmi 14C 5G की कीमत करीब 9,500 से 10,000 रुपये बीच है. इसमें दमदार बैटरी और अच्छा प्रोसेसर मिलता है.
Realme C71 लगभग 9,000 रुपये की कीमत में आता है. इसमें बड़ी बैटरी, आकर्षक डिजाइन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे फीचर्स दिए गए हैं.
Redmi A4 एक किफायती 5G स्मार्टफोन है, जो अच्छी बैटरी बैकअप के साथ आता है.
Tecno Spark Go 2 छात्रों और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत करीब 10,000 रुपये है.
Xiaomi Redmi A5 की कीमत लगभग 9,000 रुपये है. इसमें 128GB स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
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