Oct 18, 2025
Heena-khan
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके
जब हमें प्यार में धोखा मिलता है तो यह न केवल हमारे दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है.
अगर आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे.
जब प्यार में धोखा मिलता है, तो गुस्सा, उदासी, निराशा जैसी भावनाएं स्वाभाविक हैं. इन्हें दबाने की कोशिश करने की बजाय इन्हें स्वीकार करें.
रोना, अपने जज्बातों को लिखना या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना आपको अंदर से हल्का महसूस कराएगा.
धोखा मिलने के बाद खुद पर समय देना बहुत जरूरी है. तुरंत किसी नई रिलेशनशिप में कूदने की बजाय अपने आप को समझने और संभालने का समय दें.
आज के समय में सोशल मीडिया हमें लगातार हमारे एक्स पार्टनर की याद दिला सकता है. कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना और अपने मन को डिजिटल शोर से मुक्त करना
