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बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों पर अभी बनाएं घूमने का प्लान
Preeti-rajput
Jul 22, 2026
Jul 22, 2026
Preeti-rajput
मुन्नार चाय की बागानों, घने कोहरे और झरनों के लिए मशहूर है.
मुन्नार
वायनाड जंगलों और वाइल्डलाइफ देखने के लिए बेहतरीन जगह है.
वायनाड
अलप्पुझा में बारिश के मौसम में हाउसबोट से बैकवाटर्स की यात्रा बहुत मजेदार होती है.
अलप्पुझा
इडुक्की शांत झीलों और खूबसूरत पहाड़ी नजरों के लिए जाना जाता है.
इडुक्की
वागामन को केरल का स्कॉटलैंड कहते हैं, यहां हिल स्टेशन और हरी-भरी वादियां बहुत सुंदर लगती हैं.
वागामन
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