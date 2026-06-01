Inkhabar Hindi News

मानसून में 'जन्नत' लगती हैं India की ये लोकेशन!

Kajal-jain
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Kajal-jain

वैली ऑफ फ्लावर्स- उत्तराखंड की इस लोकेशन पर बारिश के बाद रंग-बिरंगे फूलों की चादर-सी बिछ जाती है

कूर्ग- कर्नाटक की ये जगह बारिश में कॉफी बागानों की खुशबू,कोहरे से ढके हिल्स और वॉटर फॉल्स देखने लायक होते हैं

मुन्नार- केरल की इस लोकेशन के हरे-भरे जंगल और खूबसूरत पहाड़ों से घिरे चाय बागान बारिश में मनमोहक और आकर्षक लगते हैं

सोहरा- इसे चेरापूंजी भी कहते हैं जो बारिश से प्रकृति जीवंत हो उठती है, यहां के झरने और ग्रीनरी जादुई होने का अहसास कराते हैं

डजुको वैली- नागालैंड-मणिपुर सीमा पर ये घाटी बारिश में हरी-भरी घास और मौसमी फूलों की खूशबू से महक उठती है

जीरो वैली- अरुणाचल प्रदेश की ये शांत वादी बारिश में धान के खेतों की हरियाली और पहाड़ी नजारों से जीवंत हो जाती है

कुद्रेमुख नेशनल पार्क- कर्नाटक की इस लोकेशन पर बारिश में ट्रैकिंग करके आप खूबसूरत घाटियां, जंगल और घास के मैदानों में सुकून फील कर सकते हैं

तीर्थन और सैंज घाटियां- हिमाचल प्रदेश की इन वादियों में बारिश के वक्त नदियां पूरे वेग में बहती हैं. यहां देवदार के जंगल और चोटे पहाड़ी गांव नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा देते हैं

Read More
आर माधवन की 6 दमदार फिल्मेंRCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पलज्यादा योग करने के नुकसाननाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये बीमारियों