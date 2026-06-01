मानसून में 'जन्नत' लगती हैं India की ये लोकेशन!

वैली ऑफ फ्लावर्स- उत्तराखंड की इस लोकेशन पर बारिश के बाद रंग-बिरंगे फूलों की चादर-सी बिछ जाती है
कूर्ग- कर्नाटक की ये जगह बारिश में कॉफी बागानों की खुशबू,कोहरे से ढके हिल्स और वॉटर फॉल्स देखने लायक होते हैं
मुन्नार- केरल की इस लोकेशन के हरे-भरे जंगल और खूबसूरत पहाड़ों से घिरे चाय बागान बारिश में मनमोहक और आकर्षक लगते हैं
सोहरा- इसे चेरापूंजी भी कहते हैं जो बारिश से प्रकृति जीवंत हो उठती है, यहां के झरने और ग्रीनरी जादुई होने का अहसास कराते हैं
डजुको वैली- नागालैंड-मणिपुर सीमा पर ये घाटी बारिश में हरी-भरी घास और मौसमी फूलों की खूशबू से महक उठती है
जीरो वैली- अरुणाचल प्रदेश की ये शांत वादी बारिश में धान के खेतों की हरियाली और पहाड़ी नजारों से जीवंत हो जाती है
कुद्रेमुख नेशनल पार्क- कर्नाटक की इस लोकेशन पर बारिश में ट्रैकिंग करके आप खूबसूरत घाटियां, जंगल और घास के मैदानों में सुकून फील कर सकते हैं
तीर्थन और सैंज घाटियां- हिमाचल प्रदेश की इन वादियों में बारिश के वक्त नदियां पूरे वेग में बहती हैं. यहां देवदार के जंगल और चोटे पहाड़ी गांव नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा देते हैं