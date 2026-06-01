मानसून में 'जन्नत' लगती हैं India की ये लोकेशन!

तीर्थन और सैंज घाटियां- हिमाचल प्रदेश की इन वादियों में बारिश के वक्त नदियां पूरे वेग में बहती हैं. यहां देवदार के जंगल और चोटे पहाड़ी गांव नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा देते हैं