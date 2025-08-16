घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी दिशा,आज ही जान लें नहीं तो पड़ सकता है भारी

हर किसी के घर में आईना तो होता ही है, लेकिन क्या आप इसे रखने की सही जगह जानते हैं?

सही जगह पर रखा आईना घर में सकारात्मकता बनाए रखता है।

आइए आज हम आपको बताते हैं कि आईना रखने की सही जगह क्या है।

तो आईना रखने के लिए सबसे अच्छी जगह आपके घर की उत्तर दिशा है।

आईना रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है।

यह दिशा धन के देवता कुबेर से जुड़ी है, यानी घर में धन-संपत्ति की प्रचुरता होती है।

उत्तर दिशा के अलावा, आईना पूर्व दिशा में भी लगाया जा सकता है।