घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी दिशा,आज ही जान लें नहीं तो पड़ सकता है भारी

right ways to place mirror-\u0906\u0908\u0928\u093e \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930 \u0926\u093f\u0936\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0936\u0941\u092d \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\u092f\u0939 \u0926\u093f\u0936\u093e \u0927\u0928 \u0915\u0947 \u0926\u0947\u0935\u0924\u093e \u0915\u0941\u092c\u0947\u0930 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0939\u0948, \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0928-\u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u091a\u0941\u0930\u0924\u093e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n