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बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?
Kunal-mishra
Jul 30, 2026
Jul 30, 2026
Kunal-mishra
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बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?
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नारियल का तेल बालों में नारियल का तेल लगाना अच्छा होता है.
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बादाम का तेल आप बालों में बादाम का तेल लगा सकते हैं.
आंवला का तेल बालों में आप आंवले का तेल लगा सकते हैं.
कैस्टर ऑयल बालों में कैस्टर ऑयल लगाना भी फायदेमंद होता है.
प्याज का तेल बालों में प्याज का तेल भी लगाया जा सकता है.
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