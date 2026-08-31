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कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?
Kunal-mishra
Aug 31, 2026
Aug 31, 2026
Kunal-mishra
कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?
बादाम का तेल आप बालों में बादाम का तेल लगा सकते हैं.
आंवला का तेल बालों में आप आंवले का तेल लगा सकते हैं.
कैस्टर ऑयल बालों में कैस्टर ऑयल लगाना भी फायदेमंद होता है.
प्याज का तेल बालों में प्याज का तेल भी लगाया जा सकता है.
नारियल का तेल बालों में नारियल का तेल लगाना अच्छा होता है.
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