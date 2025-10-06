✕
Oct 06, 2025
Anuradha-kashyap
कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर ट्राय करें
गले की खराश और खांसी में गर्म पानी और नमक से गरारे करना फायदेमंद है.
अदरक के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी और जुकाम में राहत मिलती है
गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से गले की खराश और सर्दी में आराम मिलता है.
तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च डालकर चाय बनाएं,यह सर्दी-जुकाम में लाभकारी है और शरीर को गर्म रखता है.
गर्म पानी की भाप लेने से नाक की जकड़न और साइनस की समस्या में राहत मिलती है.
गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से खांसी और गले की खराश में आराम मिलता है.
सब्जियों या चिकन का हल्का गर्म सूप पीने से शरीर को गर्मी मिलती है और जुकाम की समस्या कम होती है.
