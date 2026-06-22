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कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?
Kajal-jain
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
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मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीम और 16 ग्राम फाइबर होता है जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष का संतुलन में सहायक बताया गया है
अरहड दाल में 22 ग्राम प्रोटीम और 15 ग्राम फाइबर होता है जो शरीर में वात बढ़ा सकती है. इससे गैस हो सकती है इसलिए लिमिट में खाएं
उड़द डाल में 24-25 ग्राम प्रोटीन और 18 ग्राम फाइबर होता है जो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करने और कैल्शियम-आयरन की आपूर्ति करती है
मसूर दाल में 25 ग्राम प्रोटीम और 11 ग्राम फाइबर होता है. ये आयरन सपोर्ट और गट हेल्थ के लिए बेस्ट है. पित्त और कफ को भी बैलेंस करती है
चना दाल में 21 ग्राम प्रोटीन और 12 ग्राम फाइबर होता है जो कफ को कम करने, भूख और वेट कंट्रोल करने के साथ-साथ ब्लड शुगर को बैलेंस करती है
लोबिया में लगभग 23-24 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम फाइबर होता है. ये आयरन और पोटैशियम का भी अच्छा सोर्स है जो हार्ट हेल्थ को दुरुस्त करती है
राजमा में 22-24 ग्राम प्रोटीन और 15-25 ग्राम फाइबर होता है. कुछ लोगों में यह गैस बढ़ा सकता है. सिर्फ सही समय और संतुलित मात्रा खा सकते हैं
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