✕
Oct 02, 2025
Preeti-rajput
रुखे और बेजान होठों के लिए तुरंत अपनाएं ये कोरियन लिप केयर टिप्स
कोरियन ब्यूटी टिप्स आपकी खूबसूरती को और निखारने में मदद कर सकती हैं।
कोरियन ब्यूटी ट्रेंड पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है।
बदलते मौसम खासकर सर्दियों के कारण लिप्स ड्राई हो जाते हैं।
कोरियन ब्यूटी रुटीन से होठों का खास ख्याल रखा जा सकता है।
लिप्स मॉइस्चराइज़ रखने से होंठ ड्राई नहीं होते हैं।
रुखापन कम करने के लिए लिप्स स्क्रब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सोने से पहले होठों को मॉइस्चराइज़ जरूर कर लें।
Read More
बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं इलायची पानी
ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट लुक!
कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′ से लूटी लाइमलाइट
करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की नजरे हटना होगा मुश्किल