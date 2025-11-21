✕
Nov 21, 2025
Anshika-thakur
इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन
गोवा में बागा बीच, बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, दूधसागर वाटरफॉल घूमने की अच्छी जगह हैं
Goa
जयपुर में आमेर का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर घूमने की अच्छी जगह हैं
Jaipur, Rajasthan
मुन्नार में चाय बागान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मट्टुपेट्टी बांध घूमने की अच्छी जगह हैं
Munnar, Kerala
कच्छ के रण में रण का सफ़ेद रेगिस्तान, कालो डूंगर, भुज घूमने की अच्छी जगह हैं
Rann of Kutch, Gujarat
मनाली में सोलंग घाटी, हडिम्बा मंदिर, पुराना मनाली घूमने की अच्छी जगह हैं
Manali, Himachal Pradesh
पुदुचेरी में फ्रेंच क्वार्टर, प्रोमेनेड बीच, ऑरोविल घूमने की अच्छी जगह हैं
Puducherry
कूर्ग में एबे फॉल्स, राजा की सीट, मदिकेरी किला घूमने की अच्छी जगह हैं
Coorg, Karnataka
दार्जिलिंग में टाइगर हिल, चाय बागान, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान घूमने की अच्छी जगह हैं
Darjeeling, West Bengal
अंडमान द्वीप समूह में राधानगर बीच, सेलुलर जेल, एलिफेंट बीच घूमने की अच्छी जगह हैं
Andaman Islands
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ घूमने की अच्छी जगह हैं
Varanasi, Uttar Pradesh
