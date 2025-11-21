Inkhabar Hindi News
Nov 21, 2025
Anshika-thakur

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन

गोवा में बागा बीच, बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, दूधसागर वाटरफॉल घूमने की अच्छी जगह हैं

Goa

जयपुर में आमेर का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर घूमने की अच्छी जगह हैं

Jaipur, Rajasthan

मुन्नार में चाय बागान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मट्टुपेट्टी बांध घूमने की अच्छी जगह हैं

Munnar, Kerala

कच्छ के रण में रण का सफ़ेद रेगिस्तान, कालो डूंगर, भुज घूमने की अच्छी जगह हैं

Rann of Kutch, Gujarat

मनाली में सोलंग घाटी, हडिम्बा मंदिर, पुराना मनाली घूमने की अच्छी जगह हैं

Manali, Himachal Pradesh

पुदुचेरी में फ्रेंच क्वार्टर, प्रोमेनेड बीच, ऑरोविल घूमने की अच्छी जगह हैं

Puducherry

कूर्ग में एबे फॉल्स, राजा की सीट, मदिकेरी किला घूमने की अच्छी जगह हैं

Coorg, Karnataka

दार्जिलिंग में टाइगर हिल, चाय बागान, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान घूमने की अच्छी जगह हैं

Darjeeling, West Bengal

अंडमान द्वीप समूह में राधानगर बीच, सेलुलर जेल, एलिफेंट बीच घूमने की अच्छी जगह हैं

Andaman Islands

वाराणसी में दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ घूमने की अच्छी जगह हैं

Varanasi, Uttar Pradesh

Read More
सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग मिलीकिसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारीइस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशनइस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया महंगा