गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल टी

कई बार हमें खाने की वजह से गैस या अपन जैसी समस्या हो जाती है और हमारा पेट दिन भर फूला फूला रहता है

अगर आपको भी ऐसी समस्या लगातार बनी रहती है तो यह हर्बल टी काफी फायदेमंद रहेगी

हर्बल टी न केवल डाइजेशन को सही करती है बल्कि स्ट्रेस को भी काम करने में लाभदायक होती है

आईए जानते हैं कुछ हर्बल टी के बारे में

पुदीना का सेवन इंसान को हमेशा स्वस्थ रखता है अगर आपको भी गैस की समस्या है तो आप पुदीने की चाय का सेवन कर सकते हैं

कड़क अदरक वाली चाय भी गैस या ब्लोटिंग की समस्या में काफी राहत देती है

पाचन के लिए आप सौंफ के मसाले वाली चाय का भी सेवन कर सकते हैं