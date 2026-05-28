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6 Skin Shots: कांच जैसी चमकेगी त्वचा

Kajal-jain
May 28, 2026
May 28, 2026
Kajal-jain

पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि त्वचा में तभी चमक-दमक आती है, जब आपकी बॉडी को अंदर तक नरिशमेंट मिलती है

यदि गर्मी में आपकी त्वचा भी टैनिंग, बर्निंग, रेडनेस, इनफ्लेमेशन का शिकार हो जाती है तो ये 6 हेल्दी ड्रिंक फायदेमंद साबित हो सकते हैं

नरिशमेंट ड्रिंक एक गिलास गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच घी मिलाएं. इसे सुबह खाली पेट पीने से डायजेशन इंप्रूव होता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्पशन बेहतर होता है

स्किन डिटॉक्स ड्रिंक एक गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच जीरा, ½ छोटा चम्मच अजवाइन और ½ छोटा चम्मच मेथी को रात भर भिगो दें. सुबह उबालें, छानें और पी जाएं.

एबीसी जूस ½ सेब, ½ चुकंदर और 1 गाजर को ब्लेंड करें. सुबह खाली पेट पी जाएं. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये ड्रिंक त्वचा में चमक पैदा करता है

स्किन डिटॉक्स वॉटर कच्ची हल्दी, अदरक और 1 संतरे का रस  निकालें. चुटकी भर काली मिर्च मिलाएं और खाली पेट पिएं. त्वचा की सूजन और स्किन बैरियर्स को ट्रीट करेगा

केसर वॉटर रात को एक गिलास पानी में 2-3 केसर के धागे भिगाओ और सुबह खाली पेट पी जाएं. एंटीऑक्सीडेंट से लैस ड्रिंक स्किन में नेचुरल शाइन लाता है

आंवला जूस एक ताज़ा आंवला को पानी में ब्लेंड करें. अदरक, काली मिर्च, पुदीना और काला नमक मिलाएं. विटामिन सी से भरपूर ड्रिंक कोलेजन और बालों को स्ट्रांग बनाता है

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