6 Skin Shots: कांच जैसी चमकेगी त्वचा

स्किन डिटॉक्स ड्रिंक एक गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच जीरा, ½ छोटा चम्मच अजवाइन और ½ छोटा चम्मच मेथी को रात भर भिगो दें. सुबह उबालें, छानें और पी जाएं.