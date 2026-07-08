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स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?
Kunal-mishra
Jul 08, 2026
Jul 08, 2026
Kunal-mishra
स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?
गाजर ऐसे में गाजर खाना भी लाभकारी हो सकता है.
बेरीज ऐसे में बेरीज खाना फायदेमंद हो सकती है.
केले ऐसे में आप केले खा सकते हैं.
पपीते ऐसे में आप पपीते खा सकते हैं.
एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं.
सेब सेब खाना फायदेमंद हो सकता है.
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